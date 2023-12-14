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Кадыров заявил, что его сын счёл бы за честь наказание за избиение сжёгшего Коран

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам «счёл бы за честь» наказание за избиение Никиты Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана возле мечети в Волгограде.

Об этом Кадыров сказал в ходе прямой линии с жителями Чеченской Республики.

Он заявил, что, по его мнению, Адам поступил правильно.

По словам главы Чечни, он изначально думал, что его сына ждёт наказание. 

«Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтёт это наказание за честь», — цитирует его ТАСС.

Также он задался вопросом, за что наказывать Адама в данном случае.

«За то, что он бил человека, который сжёг Коран?» — спросил Кадыров.

В сентябре глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.

Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама» и «уважает его выбор».

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