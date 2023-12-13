RT в Telegram
Подпишись

Песков перечислил основные вопросы прямой линии с Путиным

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил основные вопросы прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным.

«Естественно, непростая международная обстановка — конечно, это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Песков рассказал, что многие вопросы посвящены социальной сфере, вопросам здравоохранения, дорожной инфраструктуры, экономики.

Ранее Песков заявил, что Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

Прямая линия с Путиным, а также посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить