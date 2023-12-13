Песков перечислил основные вопросы прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил основные вопросы прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным.

«Естественно, непростая международная обстановка — конечно, это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Песков рассказал, что многие вопросы посвящены социальной сфере, вопросам здравоохранения, дорожной инфраструктуры, экономики.

Ранее Песков заявил, что Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

Прямая линия с Путиным, а также посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.