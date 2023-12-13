Песков: СМИ из недружественных стран будут на большой пресс-конференции Путина

Участие в совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина примут в том числе аккредитованные в стране представители СМИ из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, получат ли допуск на мероприятие иностранные журналисты, Песков заявил, что будут приглашены все те, кто имеет аккредитацию в России и работает на территории страны.

«Здесь будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ, — приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Москва будет с интересом наблюдать, как Киев теряет поддержку со стороны США.