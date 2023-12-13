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Бомж под Калининградом назвался киллером и требовал деньги за отказ от контракта

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Полиция Гурьевска Калининградской области расследует уголовное дело в отношении неоднократно судимого 65-летнего мужчины без определённого места жительства, который выдал себя за киллера и вымогал у приютившей его пенсионерки деньги за отказ от «контракта».
Бомж под Калининградом назвался киллером и требовал деньги за отказ от контракта
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального УВД, потерпевшей по этому делу проходит 84-летняя пенсионерка. Женщина пустила незнакомца пожить в своём доме, который находится в одном из посёлков.

«Практически сразу мужчина принялся запугивать хозяйку: наврал, что является киллером и получил заказ на её устранение, однако пожалел свою жертву и готов за определённую сумму отказаться от контракта», — говорится в сообщении.

Поверив злоумышленнику, пенсионерка отдала ему 60 тыс. рублей. В сентябре о произошедшем узнали родственники потерпевшей, они и обратились в полицию. Подозреваемый был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно о лжесотрудниках ПФР, которые обманули пенсионерок на 2,4 млн рублей в Москве.

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