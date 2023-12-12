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Лжесотрудники ПФР обманули пенсионерок на 2,4 млн рублей в Москве

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Пенсионерки из Москвы лишились 2,4 млн рублей, впустив в свои квартиры якобы сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР). Как выяснилось, их деньгами завладели мошенники.
Лжесотрудники ПФР обманули пенсионерок на 2,4 млн рублей в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в обоих случаях пенсионеркам звонили и представлялись сотрудниками «пенсионного фонда».

После этого злоумышленники приходили в квартиры женщин, откуда выносили деньги. В первом случае речь шла о сумме 1,4 млн рублей, во втором — 1 млн рублей.

«Установление лиц, причастных к преступлениям, на контроле в прокуратуре», — отметили в ведомстве.

Ранее в Российском союзе туриндустрии предупредили о схемах мошенничества при бронировании отелей.

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