Лжесотрудники ПФР обманули пенсионерок на 2,4 млн рублей в Москве

Пенсионерки из Москвы лишились 2,4 млн рублей, впустив в свои квартиры якобы сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР). Как выяснилось, их деньгами завладели мошенники.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в обоих случаях пенсионеркам звонили и представлялись сотрудниками «пенсионного фонда».

После этого злоумышленники приходили в квартиры женщин, откуда выносили деньги. В первом случае речь шла о сумме 1,4 млн рублей, во втором — 1 млн рублей.

«Установление лиц, причастных к преступлениям, на контроле в прокуратуре», — отметили в ведомстве.

Ранее в Российском союзе туриндустрии предупредили о схемах мошенничества при бронировании отелей.