Лжесотрудники ПФР обманули пенсионерок на 2,4 млн рублей в Москве
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Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в обоих случаях пенсионеркам звонили и представлялись сотрудниками «пенсионного фонда».
После этого злоумышленники приходили в квартиры женщин, откуда выносили деньги. В первом случае речь шла о сумме 1,4 млн рублей, во втором — 1 млн рублей.
«Установление лиц, причастных к преступлениям, на контроле в прокуратуре», — отметили в ведомстве.
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