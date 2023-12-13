Автоэксперт Титов: продажи китайских автомобилей упали в России с октября на 60%
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«С момента резкого поднятия ставок Центробанком продажи китайских авто упали в среднем на 60%», — цитирует его РИА Новости.
По словам Титова, падение спроса произошло по ряду причин. Так, например, помимо «совершенно не выгодного кредитного продукта», на ситуацию повлияло ещё и поднятие утилизационного сбора.
Автоэксперт отметил, что около 70-80% машин приобретается в автосалонах в кредит, а потому с такой ставкой покупать автомобиль «это просто безумие». В итоге в настоящий момент авто покупают лишь те, кому оно крайне необходимо.
Ранее сообщалось, что в России у автодилеров началось затоваривание складов китайскими машинами.