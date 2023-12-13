Автоэксперт Титов: продажи китайских автомобилей упали в России с октября на 60%

Эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК «Орехово-АвтоЦентр» Илья Титов заявил, что продажи китайских автомобилей в дилерских центрах России упали на 60% с октября.

«С момента резкого поднятия ставок Центробанком продажи китайских авто упали в среднем на 60%», — цитирует его РИА Новости.

По словам Титова, падение спроса произошло по ряду причин. Так, например, помимо «совершенно не выгодного кредитного продукта», на ситуацию повлияло ещё и поднятие утилизационного сбора.

Автоэксперт отметил, что около 70-80% машин приобретается в автосалонах в кредит, а потому с такой ставкой покупать автомобиль «это просто безумие». В итоге в настоящий момент авто покупают лишь те, кому оно крайне необходимо.

Ранее сообщалось, что в России у автодилеров началось затоваривание складов китайскими машинами.