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В России у автодилеров началось затоваривание складов китайскими машинами

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Российские дилеры пока не распродали 175 тыс. машин. Однако переизбыток предложений вряд ли повлечёт за собой значительное снижение цен. Такую информацию предоставили в «Автостате».
В России у автодилеров началось затоваривание складов китайскими машинами
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Как сообщил РБК исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, в течение десяти месяцев 2023 года было продано 406,5 тыс. китайских автомобилей.

В то же время на автозаводах в стране было собрано 153,4 тыс. машин, ещё 428,5 тыс. китайских автомобилей ввезли из-за рубежа. Запас составил около 175 тыс. машин.

«По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки и производство», — сказал Удалов.

Ранее сообщалось, что отечественные и китайские бренды заняли более 90% рынка новых автомобилей в России.

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