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Кадыров заявил о планах взять отпуск и посмотреть со стороны на работу

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах в конце следующего года взять отпуск и посмотреть со стороны на работу.
Кадыров заявил о планах взять отпуск и посмотреть со стороны на работу
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе прямой линии с жителями республики, отвечая на вопрос о своём состоянии здоровья.

«Планирую брать отпуск в конце следующего года», — цитирует РИА Новости главу Чеченской Республики.

Кадыров отметил, что намерен посмотреть со стороны на работу и «понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило».

В октябре глава Чечни сообщил, что абсолютно здоров, а слухи о его якобы тяжёлой болезни распускают враги.

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