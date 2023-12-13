Кадыров заявил о планах взять отпуск и посмотреть со стороны на работу
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе прямой линии с жителями республики, отвечая на вопрос о своём состоянии здоровья.
«Планирую брать отпуск в конце следующего года», — цитирует РИА Новости главу Чеченской Республики.
Кадыров отметил, что намерен посмотреть со стороны на работу и «понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило».
В октябре глава Чечни сообщил, что абсолютно здоров, а слухи о его якобы тяжёлой болезни распускают враги.