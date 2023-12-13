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Телеканал ТНТ Music оштрафован на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей учредителя телеканала ТНТ Music за пропаганду ЛГБТ*.
Телеканал ТНТ Music оштрафован на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в суде.

«Судом рассмотрен протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России... в отношении ООО «Фонбет ТВ», которому назначен штраф в размере 1 млн рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее музыкальный телеканал «Айва ТВ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду* в клипе Сергея Лазарева.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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