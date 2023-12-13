Телеканал ТНТ Music оштрафован на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
- РИА Новости
Об этом сообщили в суде.
«Судом рассмотрен протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России... в отношении ООО «Фонбет ТВ», которому назначен штраф в размере 1 млн рублей», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее музыкальный телеканал «Айва ТВ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду* в клипе Сергея Лазарева.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.