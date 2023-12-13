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Посол: более 120 россиян погибли в Таиланде в 2023 году

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Более 120 россиян погибли в Таиланде в течение 2023 года. Как сообщил посол России в королевстве Евгений Томихин, в основном причиной их смерти становились ДТП и несчастные случаи.
Посол: более 120 россиян погибли в Таиланде в 2023 году
  • Gettyimages.ru

По словам главы российской дипмиссии, в 2023 году число смертельных случаев в Таиланде оказалось выше, чем в 2019-м.

«В этом году мы констатировали более 120 летальных происшествий с россиянами. Совершенно разных происшествий — это были и ДТП, и несчастные случаи, связанные с купанием в море, и бытовые ситуации, которые привели к трагедии», — цитирует Томихина РИА Новости.

Посол России в Таиланде призвал российских туристов соблюдать правила и требования к безопасности, а также обычаи и традиции страны пребывания.

Ранее в Таиланде подтвердили информацию о гибели российского диджея Павла Штаера у острова Пханган.

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