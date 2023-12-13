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В Петербурге школьницу без проездного высадили на остановке у лесополосы

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В Санкт-Петербурге контролёр высадил забывшую проездной школьницу на остановке у лесополосы.
В Петербурге школьницу без проездного высадили на остановке у лесополосы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет 78.ru со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что школьница попыталась оплатить проезд наличными, однако контролёр высадил её из автобуса у лесополосы.

Контролёра оштрафовали.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с челябинскими пассажирами рейсового автобуса, которых водитель зимой высаживает прямо на дороге, отказываясь довозить до конечной остановки.

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