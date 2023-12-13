В Петербурге школьницу без проездного высадили на остановке у лесополосы
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Об этом пишет 78.ru со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что школьница попыталась оплатить проезд наличными, однако контролёр высадил её из автобуса у лесополосы.
Контролёра оштрафовали.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с челябинскими пассажирами рейсового автобуса, которых водитель зимой высаживает прямо на дороге, отказываясь довозить до конечной остановки.