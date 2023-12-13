В Ярославле мужчине дали 10 суток ареста за включение речи Гитлера на вокзале
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Инцидент произошёл ещё 21 октября. Официально о нём не сообщалось, отмечает РИА Новости.
Суд посчитал, что мужчина совершил административное правонарушение — публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики.
Ответчик не отрицал, что совершил проступок, однако утверждал, что публичная демонстрация нацизма в его действиях отсутствовала.
Суд при этом подчеркнул, что речи Гитлера узнаваемы гражданами, а запись «оскорбила память о жертвах, понесённых народом в Великой Отечественной войне».
В январе прошлого года суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка».