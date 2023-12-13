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В Ярославле мужчине дали 10 суток ареста за включение речи Гитлера на вокзале

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Мужчине дали десять суток ареста после того, как он с помощью громкоговорителя на железнодорожной станции включил речь Адольфа Гитлера о нападении на Польшу.
В Ярославле мужчине дали 10 суток ареста за включение речи Гитлера на вокзале
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошёл ещё 21 октября. Официально о нём не сообщалось, отмечает РИА Новости.

Суд посчитал, что мужчина совершил административное правонарушение — публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики.

Ответчик не отрицал, что совершил проступок, однако утверждал, что публичная демонстрация нацизма в его действиях отсутствовала.

Суд при этом подчеркнул, что речи Гитлера узнаваемы гражданами, а запись «оскорбила память о жертвах, понесённых народом в Великой Отечественной войне».

В январе прошлого года суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка».

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