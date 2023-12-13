Гладков: три человека пострадали при подрыве машины на мине около хутора Высокий

Три человека пострадали при подрыве автомобиля на мине в районе хутора Высокий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее Гладков заявил, что украинские военные 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ, по селу Новая Таволжанка было выпущено девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.