Гладков: три человека пострадали при подрыве машины на мине около хутора Высокий
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Об этом он написал в Telegram.
«По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — говорится в сообщении.
Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее Гладков заявил, что украинские военные 10 декабря обстреляли Шебекинский городской округ, по селу Новая Таволжанка было выпущено девять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.