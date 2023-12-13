В движении «Образование для всех» назвали телефон на уроке отвлекающим фактором

Председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

«На уроке телефон является отвлекающим, раздражающим и провоцирующим фактором. Гаджет используется для того, чтобы создавать провокационные ситуации, делаются видеозаписи, используются для создания инсценировок, это нарушает весь учебно-воспитательный процесс. Это нервирует учеников и педагогов, создаёт неблагоприятную обстановку в классе», — объяснил собеседник RT.

По его словам, все разговоры о том, что телефон может быть использован в учебных целях, можно назвать досужими.

«Для этого существуют стационарные компьютеры в классах, учитель может использовать интерактивную доску», — отметил эксперт.

Для экстренных ситуаций, по его мнению, можно установить кнопки безопасности, например в учительском столе.

Ранее стало известно о том, что Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах.