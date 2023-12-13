В Подмосковье пассажиры совершили более 400 млн поездок в автобусах с начала года

В Министерстве транспорта Московской области рассказали, что с начала 2023 года пассажиры совершили более 400 млн поездок в автобусах Мострансавто.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что 196 млн раз пассажиры фиксировали поездки с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича.

«Бесконтактными банковскими картами пассажиры стали оплачивать проезд почти на 20% чаще, чем в 2022 году: число таких операций составило 118,5 млн против 98,9 млн за аналогичный период прошлого года», — сказали в Мострансавто.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили 40 новых электропоездов в 2023 году.