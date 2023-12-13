Связку МСД и трассы М-2 «Крым» планируют построить к концу 2024 года
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, в настоящее время готовность этого участка составляет 43%.
В общей сложности в рамках строительства возведут 12,2 км дорог, четыре эстакады, два тоннеля, один мост и четыре пешеходных перехода.
Отмечается, что реализация объекта улучшит транспортную доступность двух округов Москвы — Южного и Юго-Западного.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице запланировано строительство семи мостов к 2026 году.