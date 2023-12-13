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Связку МСД и трассы М-2 «Крым» планируют построить к концу 2024 года

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.
Связку МСД и трассы М-2 «Крым» планируют построить к концу 2024 года

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, в настоящее время готовность этого участка составляет 43%.

В общей сложности в рамках строительства возведут 12,2 км дорог, четыре эстакады, два тоннеля, один мост и четыре пешеходных перехода.

Отмечается, что реализация объекта улучшит транспортную доступность двух округов Москвы — Южного и Юго-Западного.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице запланировано строительство семи мостов к 2026 году.

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