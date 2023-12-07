Собянин: семь новых мостов построят в Москве к 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице запланировано строительство семи мостов к 2026 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный блог мэра.

По его словам, в настоящее время уже ведутся работы на трёх объектах. Так, мост через Нагатинский затон длиной 220 м готов на 15%. На объекте уже устанавливают опоры.

Готовность моста через Яузу вблизи МГТИ имени Н.Э. Баумана длиной 300 м составляет 19%, а строительство моста через Водоотводный канал протяжённостью 58 м завершили на 60%.

Ещё два моста возведут в Мнёвниковской пойме и ещё два — в затоне Новинки. Работы планируют завершить до 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области за последние три года отремонтировали более 480 км дорог.