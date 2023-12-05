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В Тюменской области отремонтировали 140 объектов дорожной сети в этом году

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В Тюменской области за последние три года отремонтировали более 480 км дорог.
В Тюменской области отремонтировали 140 объектов дорожной сети в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

Нормативное состояние сети тюменской агломерации увеличено до 84%, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Главного управления строительства региона.

В текущем году отремонтировали 140 объектов общей протяжённостью более 203 км. Наиболее крупные объекты были в Армизонском, Аромашевском и Уватском районах.

Также проведены работы по ремонту двух путепроводов, отремонтирован мост через реку Ишим, обновлено основание путепровода через Транссиб на автомобильной дороге «Обход города Тюмени».

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершили капремонт шести мостовых сооружений в разных округах.

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