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В Подмосковье капитально отремонтировали шесть мостов в рамках нацпроекта

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В Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершили капремонт шести мостовых сооружений. Работы проходили в шести округах.
В Подмосковье капитально отремонтировали шесть мостов в рамках нацпроекта
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В частности, в Истре отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную, в Серпухове — путепровод через железнодорожные пути на улице Пушкина, в Наро-Фоминском округе — мостовой переход через реку Нару.

Как отметил глава ведомства Алексей Гержик, в ближайшее время в регионе полностью восстановят ещё семь мостовых сооружений.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в 2024 году запланирована реконструкция трёх мостов, а также строительство развязки на выезде из столицы региона.

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