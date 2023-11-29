В Подмосковье капитально отремонтировали шесть мостов в рамках нацпроекта
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В частности, в Истре отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную, в Серпухове — путепровод через железнодорожные пути на улице Пушкина, в Наро-Фоминском округе — мостовой переход через реку Нару.
Как отметил глава ведомства Алексей Гержик, в ближайшее время в регионе полностью восстановят ещё семь мостовых сооружений.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области в 2024 году запланирована реконструкция трёх мостов, а также строительство развязки на выезде из столицы региона.