В Тюменской области рассказали о планах по ремонту дорог на 2024 год

В Тюменской области в 2024 году запланирована реконструкция трёх мостов, а также строительство развязки на выезде из столицы региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Главное управление строительства.

«На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 2024 году планируется продолжение строительства транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш», — заявили в управлении.

Также в Тюмени запланирована реконструкция улицы Мельникайте (участок от улицы Хабаровской до реки Туры с мостовым переходом).

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв заявил, что в регионе отремонтировали более 8 км дорог к медучреждениям.