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В Удмуртии отремонтировали ряд дорог к медучреждениям

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв заявил, что в регионе отремонтировали более 8 км дорог к медучреждениям.
В Удмуртии отремонтировали ряд дорог к медучреждениям
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЦУР.

Работы по обновлению дорожного полотна провели в Вавожском, Увинском, Селтинском, Игринском, Якшур-Бодьинском, Шарканском, Воткинском, Сарапульском, Можгинском и Завьяловском районах.

«Обновляя дороги к медучреждениям, мы ставим своей целью повысить доступность медицинской помощи и оперативность её оказания, поскольку от скорости доставки в больницу порой зависит жизнь людей», — сказал Горбачёв.

Отмечается, что в общей сложности дороги отремонтировали к 17 медицинским организациям, среди которых поликлиники, больницы и ФАПы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени направят более 5 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году.

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