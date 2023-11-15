В Удмуртии отремонтировали ряд дорог к медучреждениям
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЦУР.
Работы по обновлению дорожного полотна провели в Вавожском, Увинском, Селтинском, Игринском, Якшур-Бодьинском, Шарканском, Воткинском, Сарапульском, Можгинском и Завьяловском районах.
«Обновляя дороги к медучреждениям, мы ставим своей целью повысить доступность медицинской помощи и оперативность её оказания, поскольку от скорости доставки в больницу порой зависит жизнь людей», — сказал Горбачёв.
Отмечается, что в общей сложности дороги отремонтировали к 17 медицинским организациям, среди которых поликлиники, больницы и ФАПы.
Ранее сообщалось, что в Тюмени направят более 5 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году.