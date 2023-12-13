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В Альянсе туристических агентств не ожидают резкой смены формата «всё включено»

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан в беседе с RT прокомментировал заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что предлагается пересмотреть формат «всё включено» в отелях, при котором турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки платить.
В Альянсе туристических агентств не ожидают резкой смены формата «всё включено»
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandr Golubev

По словам специалиста, в Турции об этом говорят давно.

«Связано это с тем, что турецкие отельеры прекрасно понимают, что основной массе российских потребителей не по карману становится обслуживание в Турции по причине дикого роста цен», — объяснил Мкртчан.

При этом эксперт спрогнозировал, какого рода изменения могут коснуться формата «всё включено».

«Скажем, вы не пьёте коньяк, а пьёте только лёгкие спиртные напитки, вы можете приобрести проживание с включёнными лёгкими спиртными напитками. Или, наоборот, вы не пьёте пиво, вино, шампанское, а пьёте только водку, коньяк, виски, в этом случае вы можете приобрести пакет с крепкими спиртными напитками, это будет дешевле», — объяснил эксперт.

Но, по его мнению, это «дело не близкого будущего».

«Поэтому я думаю, что в предстоящем сезоне для россиян точно ничего резко не поменяется», — заключил собеседник RT.

Ранее газета Turizm Gazetesi сообщила, что представители турецкой индустрии туризма предлагают пересмотреть формат «всё включено» в отелях, при котором турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки платить. 

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