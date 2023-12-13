В туриндустрии оценили возможность изменения формата «всё включено» в Турции

Представители туриндустрии прокомментировали в беседе с RT заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что предлагается пересмотреть формат «всё включено» в отелях, при новой модели которого турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.

В пресс-службе туроператора Tez Tour подчеркнули, что пересмотр концепции приведёт к потере той уникальности, за которую так высоко туристы ценят Турцию и отдых там.

«Разного рода ограниченный формат «всё включено» присутствует в разных странах мира в силу специфики и менталитета (Египет, Шри-Ланка, Таиланд, Куба, Доминикана). В Турцию туристы едут именно за особенной концепцией «всё включено», которая включает в себя идеальный сервис, многообразие блюд и напитков для детей и взрослых, а также множество дополнительных опций, предлагаемых гостям», — объяснили эксперты.

По их словам, в мире на данный момент нет альтернативы турецкому формату «всё включено».

«И его отмена или пересмотр формата явно негативно скажется на спросе, и с высокой долей вероятности это оттянет турпоток от Турции. Единственное исключение — Турция останется страной с самым коротким перелётом, что может продолжать подогревать спрос», — заключили там.

В свою очередь Светлана Душинова, интернет-маркетолог интернет-магазина туров Trаvelatа.ru, добавила, что разговоры об изменении формата периодически возникают.

«Вероятно, отрасль изучает пример отелей ОАЭ, где подобные урезанные предложения существуют и весьма успешно. Однако российские туристы привыкли к турецкой системе питания и едут именно за этим. Согласно нашей статистике, в высокий сезон 95% поездок на данном направлении имеют питание «всё включено» или «ультра всё включено». Если отдыхающие потеряют возможность этого выбора, то, скорее всего, переключатся на другие страны, где им предоставят именно такой сервис», — подчеркнула собеседница RT.

По её мнению, если Турция не хочет потерять россиян, то она сохранит популярное предложение.

«Надо отметить, что туры за последние несколько лет сильно подорожали, и путешественники, готовые платить за отдых 200—300 тыс. рублей, хотят избежать дополнительных трат во время отпуска, поэтому стараются всё учесть заранее и выбирают систему «всё включено», — заключила она.

Ранее газета Turizm Gazetesi сообщила, что представители турецкой индустрии туризма предлагают пересмотреть формат «всё включено» в отелях, при новой модели которого турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки будет платить.