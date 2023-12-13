Депутат Шолохов рассказал о программе «Земский работник культуры»
- РИА Новости
«Очевидно, что она во многом повторит идею программы «Земский доктор». Поэтому основным её содержанием будет денежная составляющая, то есть своего рода подъёмные», — заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».
Он также обратил внимание на важность решения жилищного вопроса в ходе реализации программы.
«Жильё — это критический фактор, особенно для молодого специалиста. И здесь возможны разные механизмы — от предоставления социального жилья до льготной ипотеки», — сказал Шолохов.
Кроме того, депутат отметил, что необходимо разработать комплекс мер по подготовке специалистов в сфере культуры, а также обеспечить рост заработной платы работников этого направления.
Как уточнил Шолохов, эти моменты тоже отражены в проекте постановления Госдумы.
Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская прокомментировала предложение депутатов выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям.