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Депутат Шолохов рассказал о программе «Земский работник культуры»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложение депутатов рекомендовать правительству России разработать программу «Земский работник культуры».
Депутат Шолохов рассказал о программе «Земский работник культуры»
  • РИА Новости

«Очевидно, что она во многом повторит идею программы «Земский доктор». Поэтому основным её содержанием будет денежная составляющая, то есть своего рода подъёмные», — заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Он также обратил внимание на важность решения жилищного вопроса в ходе реализации программы.

«Жильё — это критический фактор, особенно для молодого специалиста. И здесь возможны разные механизмы — от предоставления социального жилья до льготной ипотеки», — сказал Шолохов.

Кроме того, депутат отметил, что необходимо разработать комплекс мер по подготовке специалистов в сфере культуры, а также обеспечить рост заработной платы работников этого направления.

Как уточнил Шолохов, эти моменты тоже отражены в проекте постановления Госдумы.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская прокомментировала предложение депутатов выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям.

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