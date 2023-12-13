Депутат Шолохов рассказал о программе «Земский работник культуры»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложение депутатов рекомендовать правительству России разработать программу «Земский работник культуры».

«Очевидно, что она во многом повторит идею программы «Земский доктор». Поэтому основным её содержанием будет денежная составляющая, то есть своего рода подъёмные», — заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Он также обратил внимание на важность решения жилищного вопроса в ходе реализации программы.

«Жильё — это критический фактор, особенно для молодого специалиста. И здесь возможны разные механизмы — от предоставления социального жилья до льготной ипотеки», — сказал Шолохов.

Кроме того, депутат отметил, что необходимо разработать комплекс мер по подготовке специалистов в сфере культуры, а также обеспечить рост заработной платы работников этого направления.

Как уточнил Шолохов, эти моменты тоже отражены в проекте постановления Госдумы.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская прокомментировала предложение депутатов выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям.