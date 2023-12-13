В Совете Федерации поддержали идею выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям

Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская прокомментировала предложение депутатов выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Уверена, что она позволит многим семьям обзавестись добрыми семейными традициями совместного посещения музеев, театров и других учреждений культуры», — сказала Скаковская.

Она обратила внимание на то, что программа «Пушкинская карта» за несколько лет доказала свою эффективность и способствует формированию гармоничной, всесторонне развитой личности.

Ранее сообщалось, что в России предложили выпустить Суворовскую карту для занятия молодёжи спортом.