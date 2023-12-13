RT в Telegram
Подпишись

В Совете Федерации поддержали идею выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская прокомментировала предложение депутатов выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям.
В Совете Федерации поддержали идею выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Уверена, что она позволит многим семьям обзавестись добрыми семейными традициями совместного посещения музеев, театров и других учреждений культуры», — сказала Скаковская.

Она обратила внимание на то, что программа «Пушкинская карта» за несколько лет доказала свою эффективность и способствует формированию гармоничной, всесторонне развитой личности.

Ранее сообщалось, что в России предложили выпустить Суворовскую карту для занятия молодёжи спортом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить