Рецидивист Папенко признал вину в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что 35-летний Иван Папенко, который ранее был неоднократно судим за различные преступления, признал вину в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске.

«Сегодня прокурор изложил суть предъявленного обвинения, начался допрос потерпевших и свидетелей, планируется исследование материалов уголовного дела. Папенко в суде признал вину и раскаялся», — говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, 22 июля Папенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл на виадук в Дивногорске с целью нападения и ограбления прохожих людей. Там он увидел незнакомую девушку, напал на неё и, высказывая угрозу убийством, увёл в лесной массив, где ограбил её, связал, надругался, а потом убил. Тело жертвы нашли волонтёры.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края заявила о завершении расследования жестокого убийства 16-летней девушки в Дивногорске.