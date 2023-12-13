В Забайкалье двое мужчин получили до 17,5 года колонии за подготовку теракта
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
«Ему назначено наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.
Мужчине также назначили штраф в размере 350 тыс. рублей.
Его отца приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке теракта в военкомате Новосибирска.