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В Забайкалье двое мужчин получили до 17,5 года колонии за подготовку теракта

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Первый Восточный окружной военный суд приговорил двух жителей Забайкальского края, отца и сына, к 7,5 и 17,5 года лишения свободы за подготовку теракта в регионе.
В Забайкалье двое мужчин получили до 17,5 года колонии за подготовку теракта
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

«Ему назначено наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.

Мужчине также назначили штраф в размере 350 тыс. рублей.

Его отца приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке теракта в военкомате Новосибирска.

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