В Забайкалье двое мужчин получили до 17,5 года колонии за подготовку теракта

Первый Восточный окружной военный суд приговорил двух жителей Забайкальского края, отца и сына, к 7,5 и 17,5 года лишения свободы за подготовку теракта в регионе.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. «Ему назначено наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы», — приводит сообщение ТАСС. Уточняется, что отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима. Мужчине также назначили штраф в размере 350 тыс. рублей. Его отца приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке теракта в военкомате Новосибирска.