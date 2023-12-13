Полиция задержала подозреваемого в попытке теракта в военкомате Новосибирска
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК», — сказали агентству.
По словам источника, речь идёт о ранее судимом 27-летнем жителе Бердска. Мужчина состоял в ячейке запрещённого в России праворадикального движения.
Отмечается, что в 2017 году он был приговорён к четырём годам колонии за хранение взрывчатых веществ.
Ранее уголовное дело о теракте возбудили после обнаружения самодельного взрывного устройства в военкомате в Новосибирске.