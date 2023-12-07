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Дело о теракте возбуждено из-за взрывного устройства в военкомате в Новосибирске

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Уголовное дело о теракте возбудили после обнаружения самодельного взрывного устройства в военкомате в Новосибирске.
Дело о теракте возбуждено из-за взрывного устройства в военкомате в Новосибирске
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК России (террористический акт)», — сказал собеседник агентства.

Агентство уточняет, что речь идёт про ЧП, которое произошло в военкомате Новосибирской области 5 декабря. В этот день Росгвардия нашла похожий на СВУ предмет в здании и передала его экспертам для изучения.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в организации взрыва возле здания военкомата, расположенного в Невском районе.

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