В Петербурге задержан подозреваемый в организации взрыва возле военкомата
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам источника, подозреваемый использовал все известные методы конспирации, однако это ему не помогло.
Источник добавил, что задержанный является гражданином России, при этом он родился в Литве.
Как заявил подозреваемый, он планировал запугать людей, которые могут прийти в военкомат.
Отмечается, что компоненты взрывного устройства мужчина собирал на месте работы.
В сентябре сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской в Санкт-Петербурге рядом со зданием военкомата.