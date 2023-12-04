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В Петербурге задержан подозреваемый в организации взрыва возле военкомата

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в организации взрыва возле здания военкомата, расположенного в Невском районе.
В Петербурге задержан подозреваемый в организации взрыва возле военкомата
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, подозреваемый использовал все известные методы конспирации, однако это ему не помогло.

Источник добавил, что задержанный является гражданином России, при этом он родился в Литве. 

Как заявил подозреваемый, он планировал запугать людей, которые могут прийти в военкомат.

Отмечается, что компоненты взрывного устройства мужчина собирал на месте работы.

В сентябре сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской в Санкт-Петербурге рядом со зданием военкомата.

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