В Петербурге задержан подозреваемый в организации взрыва возле военкомата

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в организации взрыва возле здания военкомата, расположенного в Невском районе.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, подозреваемый использовал все известные методы конспирации, однако это ему не помогло.

Источник добавил, что задержанный является гражданином России, при этом он родился в Литве.

Как заявил подозреваемый, он планировал запугать людей, которые могут прийти в военкомат.

Отмечается, что компоненты взрывного устройства мужчина собирал на месте работы.

В сентябре сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской в Санкт-Петербурге рядом со зданием военкомата.