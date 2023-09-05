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ТАСС: в Петербурге у военкомата сработало самодельное взрывное устройство

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Самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской в Санкт-Петербурге рядом со зданием военкомата.
ТАСС: в Петербурге у военкомата сработало самодельное взрывное устройство
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Невского района города.

«Сработало самодельное взрывное устройство», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в селе Вязовое Краснояружского района в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет.

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