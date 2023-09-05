ТАСС: в Петербурге у военкомата сработало самодельное взрывное устройство
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Невского района города.
«Сработало самодельное взрывное устройство», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
В результате инцидента никто не пострадал, на месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в селе Вязовое Краснояружского района в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет.