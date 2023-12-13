Два человека погибли в результате утечки газа в Омской области

Два человека погибли и ещё несколько пострадали в результате утечки газа в многоквартирном доме в Омской области.

Об этом сообщает региональное отделение СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту смерти двух жильцов дома, расположенного в посёлке Морозовка», — говорится в заявлении.

Уточняется, что утечка произошла в двухэтажном жилом доме в посёлке Морозовка. В результате этого погибли 66-летняя женщина и её 36-летний сын, а проживавшие в другой квартире — пострадали. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме.