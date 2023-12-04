В Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме. Четверо человек, в том числе двое детей, скончались, ещё трое госпитализированы.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Тела четырёх человек были обнаружены утром 4 декабря в частном домовладении в селе Укромное Симферопольского района.

Погибших обнаружил работодатель главы семьи, прибывший к нему из-за того, что мужчина не пришёл на работу.

Отмечается, что госпитализированы трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет.

Возбуждено уголовное дело.

В марте сообщалось, что в Ленинском районе Республики Крым подросток погиб от отравления угарным газом, когда принимал ванну.