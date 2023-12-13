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Автоэксперты рассказали RT о причинах повышения цен на такси в непогоду

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Анастасия Белоусова
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ограничить максимальную цену на такси в непогоду.
Автоэксперты рассказали RT о причинах повышения цен на такси в непогоду
  • Gettyimages.ru
  • © OstapandRoksolanaMykytiv

«Почему, как только меняются погодные условия, именно такси значительно меняет свои тарифы. Так тарифы никто не меняет. Вроде бы инициатива здравая», — поделился Кадаков.

При этом, он отмечает, что любые ограничения могут привести к серьёзным проблемам.

«Почему тарифы повышают? Потому что таксист работает за процент. Вести человека в непогоду в два раза дольше, расход бензина в два раза больше, а заработает он те же деньги. Водители просто не хотят выходить на работу. Чтобы вывести их на линию, нужно предложить им что-то. Если вводить ограничения сверху, мы придём к тому, что все перевозки в снегопад уйдут в серую зону», — считает автоэксперт.

В свою очередь эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что при ограничении цен, такси не будет приезжать на вызов.

«Кроме того, чем ниже цена тем безопасность ниже, чтобы денег заработать водители будут нарушать правила и в без того опасных дорожных условиях», — сказал Попов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить максимальную стоимость пользования услугами такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий.

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