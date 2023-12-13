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Зюганов вспомнил, как консультировал Путина по выборам на сталинской даче

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как когда-то консультировал президента России Владимира Путина по выборам на сталинской даче.
Зюганов вспомнил, как консультировал Путина по выборам на сталинской даче
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Он (Путин. — RT) приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времён Косыгина и Брежнева», — цитирует Зюганова РИА Новости.

При этом он не уточнил, о президентских выборах в каком году идёт речь, но отметил, что встреча, которая продлилась почти целый день, прошла на сталинской даче.

Ранее Владимир Путин заявил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

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