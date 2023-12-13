Осуждённый за убийство Старовойтовой Акишин отозвал своё ходатайство об УДО
- РИА Новости
Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Отмечается, что Колпинский районный суд зарегистрировал обращение Акишина, в котором тот отозвал ходатайство об УДО.
Причина такого решения осуждённого не называется.
При этом в письме суду Акишин попросил прощения «за форс-мажор».
11 декабря стало известно, что суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство Акишина об УДО.
Он был приговорён в мае 2005 года к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу об убийстве Старовойтовой и покушении на убийство её помощника.