Осуждённый за убийство Старовойтовой Акишин отозвал своё ходатайство об УДО

Виталий Акишин, который отбывает наказание за убийство депутата Государственной думы Галины Старовойтовой в ноябре 1998 года, отозвал своё ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Колпинский районный суд зарегистрировал обращение Акишина, в котором тот отозвал ходатайство об УДО.

Причина такого решения осуждённого не называется.

При этом в письме суду Акишин попросил прощения «за форс-мажор».

11 декабря стало известно, что суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство Акишина об УДО.

Он был приговорён в мае 2005 года к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу об убийстве Старовойтовой и покушении на убийство её помощника.