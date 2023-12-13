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Осуждённый за убийство Старовойтовой Акишин отозвал своё ходатайство об УДО

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Виталий Акишин, который отбывает наказание за убийство депутата Государственной думы Галины Старовойтовой в ноябре 1998 года, отозвал своё ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).
Осуждённый за убийство Старовойтовой Акишин отозвал своё ходатайство об УДО
  • РИА Новости

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

Отмечается, что Колпинский районный суд зарегистрировал обращение Акишина, в котором тот отозвал ходатайство об УДО. 

Причина такого решения осуждённого не называется.

При этом в письме суду Акишин попросил прощения «за форс-мажор».

11 декабря стало известно, что суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство Акишина об УДО.

Он был приговорён в мае 2005 года к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу об убийстве Старовойтовой и покушении на убийство её помощника.

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