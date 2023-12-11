Фигурант дела об убийстве Галины Старовойтовой запросил УДО
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Отмечается, что Акишин отбыл две трети наказания, после оставшийся срок ему заменили на принудительные работы.
20 ноября 1998 года Галину Старовойтову убили в парадной дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге.
Она получила два огнестрельных ранения.
В августе 2015 года суд приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, обвиняемого в соучастии в организации убийства Галины Старовойтовой, к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима.