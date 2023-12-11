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Фигурант дела об убийстве Галины Старовойтовой запросил УДО

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Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина, приговорённого в мае 2005 года к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за посягательство на жизнь правозащитницы Галины Старовойтовой и покушение на убийство её помощника, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
Фигурант дела об убийстве Галины Старовойтовой запросил УДО
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Акишин отбыл две трети наказания, после  оставшийся срок ему заменили на принудительные работы.

20 ноября 1998 года Галину Старовойтову убили в парадной дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге.

Она получила два огнестрельных ранения.

В августе 2015 года суд приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, обвиняемого в соучастии в организации убийства Галины Старовойтовой, к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима.

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