Президент России Владимир Путин поздравил Совет Федерации России с 30-летием, отметив, что эта дата неразрывно связана со становлением современной российской государственности и укреплением её демократических и конституционных основ.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Все эти годы Совет Федерации играет без преувеличения огромную роль в развитии нашей страны и общества, формировании законодательной базы, в укреплении потенциала российских регионов», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Путин, члены Совфеда ставят во главу угла интересы российского населения и их проблемы, а также направляют все усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодёжи.

Глава государства добавил, что помощь сенаторов участникам специальной военной операции, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей заслуживает глубокого уважения.