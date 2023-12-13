Путин поздравил Совет Федерации России с 30-летием
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Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Все эти годы Совет Федерации играет без преувеличения огромную роль в развитии нашей страны и общества, формировании законодательной базы, в укреплении потенциала российских регионов», — подчеркнул российский лидер.
Как отметил Путин, члены Совфеда ставят во главу угла интересы российского населения и их проблемы, а также направляют все усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодёжи.
Глава государства добавил, что помощь сенаторов участникам специальной военной операции, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей заслуживает глубокого уважения.