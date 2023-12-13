RT в Telegram
Подпишись

Путин поздравил Совет Федерации России с 30-летием

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил Совет Федерации России с 30-летием, отметив, что эта дата неразрывно связана со становлением современной российской государственности и укреплением её демократических и конституционных основ.
Путин поздравил Совет Федерации России с 30-летием
  • globallookpress.com

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Все эти годы Совет Федерации играет без преувеличения огромную роль в развитии нашей страны и общества, формировании законодательной базы, в укреплении потенциала российских регионов», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Путин, члены Совфеда ставят во главу угла интересы российского населения и их проблемы, а также направляют все усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодёжи.

Глава государства добавил, что помощь сенаторов участникам специальной военной операции, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей заслуживает глубокого уважения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить