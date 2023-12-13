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Власти: жители Гукова в Ростовской области остались без водоснабжения

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Жители города Гукова в Ростовской области остались без водоснабжения, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
Власти: жители Гукова в Ростовской области остались без водоснабжения
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

В своём Telegram-канале он написал, что причиной прекращения подачи воды стало аварийное отключение света на насосной станции.

«В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции пятого подъёма Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города», — добавил Сизиков.

Министр сообщил, что специалисты уже выехали для устранения поломки.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 100 тыс. жителей региона остаются без электроснабжения.

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