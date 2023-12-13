Интерес к «чёрной пятнице» в России упал вдвое за два года

Новое исследование показало, что россияне стали в два раза меньше интересоваться акциями на «чёрную пятницу» за последние два года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финтех-компании «Точка».

Отмечается, что те, кто интересуется распродажами, начинают искать скидки уже в первую неделю октября.

Так, 48% всех запросов приходится на OZON. На втором месте Wildberries с 32%. На третьей позиции «Мегамаркет» — 11% от запросов о скидках. На AliExpress приходится всего 8%.

Чаще всего покупатели ищут скидки на одежду, обувь и товары для дома.

Ранее руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.