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Сотрудники МЧС спасли пять лошадей на пожаре в конюшне в Москве

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Сотрудники МЧС России спасли пять лошадей из пожара на конюшне в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники МЧС спасли пять лошадей на пожаре в конюшне в Москве
  • © МЧС России

По данным ведомства, возгорание произошло на площади 100 кв. м. Пожар потушили, в настоящий момент проводится проливка и разборка конструкций.

В результате инцидента погибли восемь лошадей.

В прокуратуре заявили, что происшествие произошло на территории центра конного спорта.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

Ранее сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области.

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