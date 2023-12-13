Сотрудники МЧС спасли пять лошадей на пожаре в конюшне в Москве
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По данным ведомства, возгорание произошло на площади 100 кв. м. Пожар потушили, в настоящий момент проводится проливка и разборка конструкций.
В результате инцидента погибли восемь лошадей.
В прокуратуре заявили, что происшествие произошло на территории центра конного спорта.
«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.
Ранее сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области.