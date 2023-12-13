Сотрудники МЧС спасли пять лошадей на пожаре в конюшне в Москве

Сотрудники МЧС России спасли пять лошадей из пожара на конюшне в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным ведомства, возгорание произошло на площади 100 кв. м. Пожар потушили, в настоящий момент проводится проливка и разборка конструкций. В результате инцидента погибли восемь лошадей. В прокуратуре заявили, что происшествие произошло на территории центра конного спорта. «Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении. Ранее сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области.