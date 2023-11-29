Сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области

Сотрудники МЧС спасли лошадей, которые провалились под лёд на озере Кожакуль в Челябинской области, сообщили в министерстве.

По данным МЧС, хозяин животных выпустил стадо на самовыгул в районе посёлка Метлино, однако некоторые лошади забрели на озеро и провалились из-за неокрепшего льда.

«Сотрудники Специального управления ФПС №1 МЧС России с помощью бензопил, ломов и топоров прорубили во льду тропу длиной более 150 м», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что спасатели вывели обессиленных лошадей по тропе и передали хозяину. В МЧС добавили, что не все животные выжили из-за переохлаждения.

Ранее сообщалось, что в Якутии два автомобиля провалились под лёд на реке Лене.