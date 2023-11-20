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В Якутии два автомобиля провалились под лёд на реке Лене

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Две иномарки провалились под лёд на Лене, водители и пассажиры не пострадали.
В Якутии два автомобиля провалились под лёд на реке Лене
  • Gettyimages.ru
  • © steinliland

Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Якутии.

«Водитель 1999 года рождения, управляя транспортным средством марки Toyota Ipsum, осуществил несанкционированный выезд на лёд, т. е. на реку Лену, и в результате автомашина провалилась под лёд», — говорится в сообщении.

Также под лёд ушла Mazda Bongo.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что в регионе зафиксировали первые заморозки. Автомобилистов попросили сменить резину в целях безопасности.

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