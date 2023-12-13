В Красноярском крае возбудили дело в отношении главы Берёзовского района

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Берёзовского района, которого подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Берёзовского района», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период с октября 2017 года по февраль 2018-го мужчина подписал постановления о переводе трёх земельных участков в категории земель промышленности и коммунального обслуживания, а затем передал земли в аренду коммерческой организации.

После этого он по фиктивным документам заключил сделки, по которым земли были переданы в собственность физических лиц по заниженной стоимости.

По данным следствия, в результате этих действий Берёзовскому району был причинён материальный ущерб в размере более 47 млн рублей.

К настоящему моменту мужчину задержали.