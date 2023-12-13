В Красноярском крае возбудили дело в отношении главы Берёзовского района
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Берёзовского района», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в период с октября 2017 года по февраль 2018-го мужчина подписал постановления о переводе трёх земельных участков в категории земель промышленности и коммунального обслуживания, а затем передал земли в аренду коммерческой организации.
После этого он по фиктивным документам заключил сделки, по которым земли были переданы в собственность физических лиц по заниженной стоимости.
По данным следствия, в результате этих действий Берёзовскому району был причинён материальный ущерб в размере более 47 млн рублей.
К настоящему моменту мужчину задержали.