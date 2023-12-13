Росавиация: количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3%
Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.
«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов», — сообщает ведомство в Telegram.
Уточняется, что за 11 месяцев текущего года количество авиаинцидентов с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду 2022 года, до 0,67 тысяч случаев.
Ранее начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам.