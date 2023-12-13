Росавиация: количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3%

Число авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3% — до 670 случаев.

Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что за 11 месяцев текущего года количество авиаинцидентов с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду 2022 года, до 0,67 тысяч случаев.

Ранее начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам.