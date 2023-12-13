RT в Telegram
Подпишись

Росавиация: количество авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3%

Короткая ссылка
Число авиаинцидентов за 11 месяцев снизилось на 1,3% — до 670 случаев.

Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что за 11 месяцев текущего года количество авиаинцидентов с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду 2022 года, до 0,67 тысяч случаев.

Ранее начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить