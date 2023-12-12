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Росавиация: в России аэропорты оснастят средствами противодействия БПЛА

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Начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам.
Росавиация: в России аэропорты оснастят средствами противодействия БПЛА
  • Gettyimages.ru
  • © freemixer

По его словам, соответствующие меры примут в рамках обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта.

«Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

В ноябре сообщалось, что в аэропорту Шереметьево поставили системы обнаружения и противодействия беспилотникам. Радиолокационно-оптический комплекс называется «ЕНОТ-СД», он автоматически находит низколетящие цели и создаёт помехи для их работы.

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