Росавиация: в России аэропорты оснастят средствами противодействия БПЛА

Начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам.

По его словам, соответствующие меры примут в рамках обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта.

«Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

В ноябре сообщалось, что в аэропорту Шереметьево поставили системы обнаружения и противодействия беспилотникам. Радиолокационно-оптический комплекс называется «ЕНОТ-СД», он автоматически находит низколетящие цели и создаёт помехи для их работы.