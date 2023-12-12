Росавиация: в России аэропорты оснастят средствами противодействия БПЛА
- Gettyimages.ru
- © freemixer
По его словам, соответствующие меры примут в рамках обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта.
«Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.
В ноябре сообщалось, что в аэропорту Шереметьево поставили системы обнаружения и противодействия беспилотникам. Радиолокационно-оптический комплекс называется «ЕНОТ-СД», он автоматически находит низколетящие цели и создаёт помехи для их работы.