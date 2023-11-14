В Шереметьеве заработали системы обнаружения и противодействия дронам
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Об этом сообщила администрация аэропорта.
Комплекс позволяет верифицировать беспилотники по видеоизображению и противодействовать им «путём создания помех».
«Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта», — цитирует сообщение Шереметьева РИА Новости.
10 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что средства радиоэлектронной борьбы утром обезвредили дрон на территории Ливенского района региона.