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В Шереметьеве заработали системы обнаружения и противодействия дронам

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В аэропорту Шереметьево поставили системы обнаружения и противодействия беспилотникам. Радиолокационно-оптический комплекс называется «ЕНОТ-СД», он автоматически находит низколетящие цели и создаёт помехи для их работы.
В Шереметьеве заработали системы обнаружения и противодействия дронам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщила администрация аэропорта.

Комплекс позволяет верифицировать беспилотники по видеоизображению и противодействовать им «путём создания помех».

«Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта», — цитирует сообщение Шереметьева РИА Новости.

10 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что средства радиоэлектронной борьбы утром обезвредили дрон на территории Ливенского района региона.

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