В Шереметьеве заработали системы обнаружения и противодействия дронам

В аэропорту Шереметьево поставили системы обнаружения и противодействия беспилотникам. Радиолокационно-оптический комплекс называется «ЕНОТ-СД», он автоматически находит низколетящие цели и создаёт помехи для их работы.

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Об этом сообщила администрация аэропорта. Комплекс позволяет верифицировать беспилотники по видеоизображению и противодействовать им «путём создания помех». «Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта», — цитирует сообщение Шереметьева РИА Новости. 10 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что средства радиоэлектронной борьбы утром обезвредили дрон на территории Ливенского района региона.