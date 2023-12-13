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Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил трудовым коллективам России перечислить дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции к Новому году.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Санкт-Петербурге проводится акция «Один день для победы»: трудовые коллективы перечисляют дневной заработок на помощь военнослужащим СВО.

«Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — подчеркнул Милонов.

4 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что поддержка участников СВО является одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам специальной военной операции и их семьям.

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