Мурашко: все пострадавшие при стрельбе в гимназии Брянска дети стабильны

Все дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии в Брянске, стабильны, критического состояния ни у кого нет.

РИА Новости

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет», — цитирует его РИА Новости. Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.