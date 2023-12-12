Мурашко: все пострадавшие при стрельбе в гимназии Брянска дети стабильны
- РИА Новости
Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет», — цитирует его РИА Новости.
Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.