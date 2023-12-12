Абсолютное большинство посетителей выставки «Россия» испытывают гордость за страну

У 97% посетителей международной выставки-форума «Россия» мероприятие вызывает чувство гордости за Родину, при этом девять из десяти опрошенных получили там новые знания, сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

Собственную студию на выставке открыл Экспертный институт социальных исследований. Здесь политологи, социологи и аналитики могут обсуждать то, что происходит не только на выставке, но и в стране.

«Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — сообщил Груздев.

О том, что выставка вызвала у посетителей патриотическое чувство, говорил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, пишет РИА Новости. Одними из самых частых ответов на вопрос про впечатления о выставке были слова о патриотизме, единстве и сплочённости, подчеркнул он.

«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причём женщины чаще давали такой ответ», — добавил Груздев.

Ранее школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где провели им экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.