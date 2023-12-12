Абсолютное большинство посетителей выставки «Россия» испытывают гордость за страну
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Собственную студию на выставке открыл Экспертный институт социальных исследований. Здесь политологи, социологи и аналитики могут обсуждать то, что происходит не только на выставке, но и в стране.
«Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — сообщил Груздев.
О том, что выставка вызвала у посетителей патриотическое чувство, говорил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, пишет РИА Новости. Одними из самых частых ответов на вопрос про впечатления о выставке были слова о патриотизме, единстве и сплочённости, подчеркнул он.
«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причём женщины чаще давали такой ответ», — добавил Груздев.
Ранее школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где провели им экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.